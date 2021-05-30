«الصحة» تكشف الأحد عن مستجدات لقاحات كورونا

تكشف وزارة الصحة، في المؤتمر الأسبوعي الذي تعقده، الأحد، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سيرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ويعلن الإحصائيات والخدمات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.8 مليون جرعة.

وحذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).