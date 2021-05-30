شرطة مكة تطيح بمواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مواطن، اعتدى على امرأة في أحد الشوارع وسرق ما بحوزتها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء قائد مركبة على امرأة في أحد الشوارع وسرقة ما بحوزتها، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المواطن واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.