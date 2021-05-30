«الصحة»: 8 إجراءات احترازية تقلل إصابة مرضى السكري بـ«كورونا»

حددت وزارة الصحة 8 إجراءات احترازية على مرضى السكري اتباعها لتقليل إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، إنه على مرضى السكري أخذ اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد واستخدام معقم عند الخروج، والمحافظة على نسبة السكر في الدم.

كما طالبت وزارة الصحة، مرضى السكري، بتنظیف وتطهير أي أجسام يتم لمسها بشكل متكرر، وعدم مشاركة الطعام والأدوات مع الآخرين، والبقاء في المنزل عند الشعور بأعراض تشبه الإنفلونزا.

وأوصت الوزارة مرضى السكري بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمنديل أو استخدام ثنية ذراعك، والتخلص من المنديل بشكل مناسب بعد الاستخدام، وتجنب التواصل مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال.

وأخيرًا، تجنب رحلات العمل غير الضرورية والتجمعات الكبيرة وتجنب المواصلات العامة.