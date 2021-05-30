تدمير مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية، في اليمن، طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين و الاعيان المدنية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان من المحاولات العدائية.



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