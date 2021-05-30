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ضبط 40 رجلا في تجمع مخالف بقاعة أفراح

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (40) رجلًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة البدائع، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد - 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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