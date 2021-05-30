بروباجندا حوثية لتهدئة غضب الأهالي بمناطق سيطرتها

أوضح المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي لقناة العربية ردا على مزاعم الميليشيا الحوثية بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان، أن ما تم نشره وتداوله من قبل الميليشيا الحوثية بتحقيق انتصارات لا يتعدى سوى أن يكون بروباجندا وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم.

كما أضاف أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة، وأوقعت عمليات التحالف أكثر من 20 ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الـ6 الماضية.

وقال المالكي: «إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة».