بداية الصيف فلكيا
وأضاف أن فصل الصيف لهذا العام 1442 بدايته حسب الطوالع يوم الجمعة 26/10/1442 الموافق بالميلادي 7 يونيو بدخول أول نجوم الصيف، وهو نجم الثريا ونهايته بانتهاء آخر نجوم الصيف، وهو نجم الطرف في 28 محرم 1443 يوافق بالميلادي 5 سبتمبر، ونجومه سبعة هي: الثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع، والنثرة، والطرف، وأضاف الحصيني أن عدد أيام فصل الصيف 91 يوما.
وبالنسبة لبداية الصيف فلكيا، أكد الحصيني أنه يبدأ فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد 11 ذي القعدة 1442، الموافق 21 يونيو 2021، وأضاف: «من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي؛ لذا من المتوقع أن نعيش أيامًا حارة قبل ذلك والله أعلم».
كانت هذه تفاصيل خبر شمال شرق المملكة الأشد حرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.