شمال شرق المملكة الأشد حرا

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني كيفية دخول فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وقال في تصريح لـ«دوت الخليج» إنه نتيجة لموقع المملكة الجغرافي، ووفقا لحساب الطوالع نجد أن الصيف في المملكة كما هو الشتاء يبدأ فعليا قبل بدايته فلكيا.

بداية الصيف فلكيا

وأضاف أن فصل الصيف لهذا العام 1442 بدايته حسب الطوالع يوم الجمعة 26/‏10/1442 الموافق بالميلادي 7 يونيو بدخول أول نجوم الصيف، وهو نجم الثريا ونهايته بانتهاء آخر نجوم الصيف، وهو نجم الطرف في 28 محرم 1443 يوافق بالميلادي 5 سبتمبر، ونجومه سبعة هي: الثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع، والنثرة، والطرف، وأضاف الحصيني أن عدد أيام فصل الصيف 91 يوما.

وبالنسبة لبداية الصيف فلكيا، أكد الحصيني أنه يبدأ فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد 11 ذي القعدة 1442، الموافق 21 يونيو 2021، وأضاف: «من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي؛ لذا من المتوقع أن نعيش أيامًا حارة قبل ذلك والله أعلم».