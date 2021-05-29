شكرا لقرائتكم خبر عن «المالكي» كاشفاً كذب الحوثي: يحاول تهدئة الغضب الشعبي بـ«الفبركات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القوات السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود

• الجيش اليمني يسيطر على مساحة 30 كيلو داخل صعدة

• تدمير 4 آلاف آلية عسكرية للميليشيا خلال 6 أشهر

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر بشرية كبيرة وتحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، مشيرًا إلى أن القوات السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود.

جاء ذلك خلال تعليقه لقناة العربية، على مزاعم المليشيا الحوثية بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان، قائلا، إن ماتم نشره وتداوله من قبل المليشيا الحوثية بتحقيق انتصارات لا يتعدى سوى أن يكون بروباجندا وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم.

وقال العميد المالكي، إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني, والذي يسيطر على مسافة ٣٠ كلم داخل محافظة صعدة.

وأضاف، أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، إذ تم تدمير أكثر من ٤٠٠٠ آلية وعربة.

وأشار إلى أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.