أمير الشمالية يعزي رئيس محكمة عرعر في وفاة والده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لرئيس محكمة عرعر الشيخ خالد الجنيدي في وفاة والده.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما قدم الشيخ الجنيدي، شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعزيته ومواساته لهم، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.

شارك الخبر