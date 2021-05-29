جامعة الملك خالد تطرح مقرر العمل الحر لدعم وتأهيل الشباب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - واس

أبرمت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة kkux اتفاقية تعاون مشترك مع أحد القطاعات الخاصة للتدريب الإلكتروني وتطوير مهارات الشباب، للإسهام في تبادل الخبرات وتطوير مهارات المستقبل ومجال العمل الحر.

العمل الحر:

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي رئيس مجلس منصة kkux الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، بأنه سينطلق عن الاتفاقية مقرر تدريب تحت مسمى “العمل الحر”، مؤكدًا على تقديم المقرر بشكل مجاني لشباب وشابات الوطن عبر منصة الجامعة kkux، بهدف مساعدتهم في اكتساب هذه المهارة والانطلاق في سوق العمل، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل عن بعد وتجاوز تحديات التوظيف والوظائف التي تفاقمت بعد جائحة كورونا.

منصة kkux:

يذكر أن منصة kkux بجامعة الملك خالد تعد من أحد مصادر التعليم والتدريب، وتقدم العديد من المقررات المهارية والتدريبية في المجالات التي من شأنها تطوير شباب وشابات الوطن وفق احتياجات مستقبل سوق العمل.

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