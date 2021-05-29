التحالف عن مزاعم ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان بروباجندا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، على مزاعم ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان.

بروباجندا:

وأوضح المالكي في تصريحات إلى قناة العربية، أن ما تم نشره وتداوله من قبل الميليشيا الحوثية بتحقيق انتصارات لا يتعدى سوى أن يكون بروباجندا وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها، وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غُرِّر بهم.

سيطرة للتحالف:

وقال: إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني، والذي يسيطر على مسافة 30 كم داخل محافظة صعدة.

تغطية الحقيقة:

وأضاف متحدث التحالف أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة، كما أوقعت عمليات التحالف أكثر من 20 ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.



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