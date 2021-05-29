الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

القبض على مواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها في جدة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها.

تفاصيل الحادث:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء قائد مركبة على امرأة في أحد الشوارع وسرقة ما بحوزتها، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة – بفضل الله – من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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