النيابة تحذر من المساس بالقيم الدينية: العقوبة السجن وغرامة مليونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.

النيابة تحذر:

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

عقوبات رادعة:

ولفتت النيابة إلى أنه يعاقب من يفعل ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.



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