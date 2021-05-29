شكرا لمتابعة خبر عن قصة نجاح الشيف عدنان يماني في مهنة بيع الفول بـ"بسطة" خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الشيف عدنان يماني، عن مراحل نجاحه في مهنته بـ"بسطة" لبيع الفول خلال شهر رمضان.

وقال عدنان يماني خلال مقابلة في برنامج "mbc في أسبوع"، إنه بدأ مهنته ببيع الفول برفقة إخوانه لزيادة الدخل خلال مواسم رمضان والعيد، موضحا أنهم كانوا يشعرون بالخجل في البداية، لكنهم أصروا على بدء هذا المجال.

ولفت إلى أن أول مشروع في هذا المجال لم يحققوا منه أرباحًا، كما كشف شقيقه محمد تفاصيل عن استقالته من وظيفته، والتي طالبته بالدوام في وقت كان يشارك خلاله ببرنامج "توب شيف".

ذكر أن قدم استقالته من الوظيفة لصعوبة ترك البرنامج والذهاب للدوام، وذلك دون استشارة عدنان، لافتا إلى أن عدنان امتلك الموهبة منذ الصغر، مبينا أنه توقع لشقيقه أن يكون له مستقبل رائع في مهنة الطبخ.