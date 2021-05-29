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الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير خالد الفيصل:" حنا البدو.. حنا البدو نبني الصحاري حضارة، حنا هل التوحيد علم وصدارة، حنا إذا ضاقت على الناس دنيا نفتح لهم باب الكرامة منارة".

واستكمل الأمير خالد الفيصل قصيدته الجديدة، قائلا:"حنا إذا جانا من الناس خايف نحميه في قصر طويل جدارة، رصيدها في بنك الأمجاد  واجد ولا بنوك الأموال فيها خسارة وأنا السعودي بالمحافل مقدم".

 

وتابع:"ويصير لي في كل جمع أمارة وأسبابها  تتويجة الحكم بالشرع دستورنا القرآن نعم اختياره كتبها ربي ما تولاه لجنة، دستورنا نزله ربي بشارة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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