شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير خالد الفيصل:" حنا البدو.. حنا البدو نبني الصحاري حضارة، حنا هل التوحيد علم وصدارة، حنا إذا ضاقت على الناس دنيا نفتح لهم باب الكرامة منارة".

واستكمل الأمير خالد الفيصل قصيدته الجديدة، قائلا:"حنا إذا جانا من الناس خايف نحميه في قصر طويل جدارة، رصيدها في بنك الأمجاد واجد ولا بنوك الأموال فيها خسارة وأنا السعودي بالمحافل مقدم".

وتابع:"ويصير لي في كل جمع أمارة وأسبابها تتويجة الحكم بالشرع دستورنا القرآن نعم اختياره كتبها ربي ما تولاه لجنة، دستورنا نزله ربي بشارة".