شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحظر استغلال صدور القرارات في إثارة معلومات مغلوطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام أو المشاركة في ذلك.

ويحظر أيضًا إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وكشفت "النيابة" أن عقوبة هذه الجرائم تتضمن السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.