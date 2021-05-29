شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السفير الصيني بالمملكة:"صعدنا إلى أعلى قمة جبل السودة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ، مقطع فيديو يوثق لحظة تواجده في السودة مع رئيس شركة السودة للتطوير، حسام الدين مدني، للتعرف على طبيعتها.

وقال تشن وي تشينغ:"صعدنا إلى أعلى قمة جبل السودة، المنظر أجمل في جبل شاهق"، كما علق على الفيديو، قائلا:"الآن في السودة، أعلى نقطة في المملكة".

وأثار الفيديو الذي نشره السفير الصيني لدى المملكة إعجاب متداوليه، حيث انتشر على نطاق كبير بمواقع التواصل الاجتماعي.