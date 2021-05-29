شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الغذاء والدواء " تلزم الشركات بالحصول على موافقة حال الاستعانة بمشاهير التواصل للدعاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت هيئة الغذاء والدواء الشركات بالحصول على موافقة الهيئة في حال الاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي للدعاية.

كما حددت شروطا ومتطلبات للمعلنين على أن يتضمن الإعلان معلومات صحية دقيقة ومثبتة علميا وألا يحتوي على إدعاءات تحتوي على إدعاءات صحية أو تغذوية غير معتمدة.

وأوضحت:"يجب ألا يحمل عبارات مضللة للمستهلك وألا يتم الإدعاء باحتواء المنتج على مكونات لا تدخل في تركيباته أو خلوه من مكونات موجودة به".