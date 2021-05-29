القبض على مواطن بالشرقية انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، السبت، القبض على مواطن، ارتكب جرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على المواطن وهو في العقد الرابع من العمر.

وأشار إلى أن المتهم ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام.

وبحسب شرطة الشرقية، فإنه قدر ما سرقه المواطن من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال، مؤكدة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.