رئيس جامعة يعدد فوائد تطبيق آلية التقويم الجديد للعام المقبل

قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش إن آلية التقويم الجديد للعام الدراسي المقبل ستجعل مشوار العام الدراسي أكثر حيوية وتشويقًا، وسيكون الطلاب أكثر حماسًا وتفاعلًا.

وأكد الربيش أن تطوير المناهج الدراسية وتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة ضرورة ملحة لرفع كفاءة نواتج التعليم ومخرجاته بالمملكة.

وأشار إلى أن زيادة الوزن النسبي لمقررات العلوم والرياضيات في المناهج الدراسية الجديدة ستنعكس إيجابًا على التحصيل العلمي ونتائج المملكة في الاختبارات المعيارية الدولية التي يشهدها الوطن في ظل الدعم للتعليم من قبل خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

من جانبهم، ثمّن وكلاء الجامعة وعمداء الكليات قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ فيما يتعلق بالتقويم الدراسي الجديد وما تضمن من تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة بما يحقق تطوير التعليم في مراحله كافة، التي تعدّ نقلة نوعية في العملية التعليمية ستنعكس إيجابًا -بإذن الله- على مخرجات تواكب ‏‏توجهات مملكتنا الغالية في تطوير المناهج التعليمية في الجامعات لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، وتعدّ خطوة مهمة في رحلة تطوير النظام التعليمي في المملكة.

وأكد أكاديميون من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن اعتماد نظام ثلاثة فصول دراسية يسمح بتوفير مساحة للتعلم تتوافق مع أنظمة التعليم الدولية، حيث إن الدراسات الحديثة تؤكد أن عدم تلقي الأطفال للتعليم لمدة طويلة يُفقدهم ما تعلموه من مهارات أكاديمية، وأن الخطط الدراسية المطورة للنظام الجديد تضمن المرونة وتعدد الخيارات لدى المنهج الدراسي والطالب لإكسابهم القيم المهنية والحياتية، ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، وإتاحة المجال لتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وتنويعها في التعليم العام والجامعي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة.