مستشار موارد بشرية يعدد ثمار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية

وصف مستشار الموارد البشرية بدر العنزي قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية بـ«الجيد جدًّا».

وقال العنزي، في تصريحات لبرنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»: نشد على يد وزارة الموارد البشرية لاتخاذها هذا القرار.. لدينا رؤية وبرامج معلنة من سنوات، وكل وزارة لديها مستهدفات، كما أن عدد الخريجين في هذا المجال أصبح أكثر من احتياجات السوق، ولا بد من استيعابهم.

وأضاف: مثل هذه القرارات سوف تصحح الأوضاع داخل هذا القطاع الهام والحيوي، وقد تأخر صدورها لفترة ليست بالقصيرة.

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