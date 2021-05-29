مسؤول: بوليصة التأمين للمباني السكنية إلزامية بدءًا من أول يوليو

أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد الشعيل، أنه -ابتداء من أول يوليوـ لا بد أن يكون للمباني السكنية، المكونة من ثلاثة أدوار وتحت "بوليصة تأمين".

وقال الشعيل، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»: نحن الآن في المرحلة الثالثة لتطبيق "كود البناء السعودي"، وابتداء من 1 يوليو 2021 المباني السكنية المكونة من ثلاثة أدوار وأقل لا بد أن يكون لها بوليصة تأمين.

وتابع الشعيل: نحن الآن في مرحلة التطبيق الثالثة لـ"كود البناء"، وابتداء من أول يوليو المقبل، سيكون إلزاميًا على أصحاب المباني السكنية -ثلاثة أدوار فأقل- الحصول على "بوليصة تأمين".

وأشار إلى أنه للحصول على رخصة بناء عبر منصة "بلدي" يجب تعيين مكتب تصميم، وآخر للإشراف على التنفيذ، إلى جانب التأمين الإلزامي، ومقاول معتمد من هيئة المقاولين.

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