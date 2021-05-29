الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للسعودية: حاجة ماسة لتحرك دولي حاسم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات ‏استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في السعودية، والتي كان آخرها الطائرة المسيرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط، إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة، لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

‏وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها، وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة ‏وتحديا للمجتمع الدولي وتقويضًا لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، تؤكد خطورتها والحاجة الماسة إلى تحركًا دوليًّا سريعًا وحاسمًا لردعها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.