«العمل الحر»..  مقرّر يهدف لخلق فرص عمل وتجاوز تحديات التوظيف

أبرمت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة kkux اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى القطاعات الخاصة للتدريب الإلكتروني وتطوير مهارات الشباب، للإسهام في تبادل الخبرات وتطوير مهارات المستقبل ومجال العمل الحر.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي رئيس مجلس منصة kkux الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، بأنه سينطلق عن الاتفاقية مقرر تدريب تحت مسمى «العمل الحر».

وأكد تقديم المقرر بشكل مجاني لشباب وشابات الوطن عبر منصة الجامعة kkux، بهدف مساعدتهم في اكتساب هذه المهارة والانطلاق في سوق العمل.

ويهدف المقرر إلى خلق مزيد من فرص العمل عن بعد وتجاوز تحديات التوظيف والوظائف التي تفاقمت بعد جائحة كورونا.

يذكر أن منصة kkux بجامعة الملك خالد تعد من أحد مصادر التعليم والتدريب، وتقدم عديد من المقررات المهارية والتدريبية في المجالات التي من شأنها تطوير شباب وشابات الوطن وفق احتياجات مستقبل سوق العمل.