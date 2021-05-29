بالفيديو.. محام يطالب بمعاقبة مشاهير يروجون إعلانات مضللة

طالب المحامي فايز العنزي، بإيقاف ما يقوم به المشاهير على «السوشيال ميديا» بشأن الإعلانات الطبية، وسن تشريعات والتشهير بالمشاهير الذين يروجون للإعلانات المضللة.

وقال المحامي فايز العنزي، خلال مقابلة مع قناة "الإخبارية": إن المستهلك يقع ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل، مطالبًا بسن تشريعات وإيقاع عقوبات على مشاهير "السوشيال ميديا".

وتابع: نحن بحاجة إلى نصوص صريحة مباشرة للمشاهير وتنظيم إعلاناتهم ومحتواهم؛ لأن سلبيات ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المتاجرة بأرواح الآخرين، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

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