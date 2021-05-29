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شرطة الشمالية تطيح بصاحبي مقطع الاعتداء على مواطن

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الرياض - محمد عبدالله - أحالتهما إلى النيابة العامة..

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، السبت، القبض على مواطنين ترجلا من مركبتهما وقاما بالاعتداء على آخر أمام أحد المحال التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين ترجلا من مركبتهما وقاما بالاعتداء على آخر أمام أحد المحال التجارية، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويتهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة الحدود الشمالية، إيقاف المواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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