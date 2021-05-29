«الغذاء والدواء» تحدد شروطًا لإعلانات «المشاهير» عن المنتجات الغذائية

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشركات بالحصول على موافقتها قبل الاستعانة بمشاهير التواصل للدعاية عن المنتجات الغذائية.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إن الهيئة ألزمت الشركات المعلنة بالحصول على موافقتها حال الرغبة في الاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي للدعاية، كما حددت شروطًا ومتطلبات للمعلنين، بينها أن يتضمن الإعلان معلومات صحية ودقيقة ومثبتة علميًا.

كما شددت الهيئة على ضرورة ألا يحتوي الإعلان على معلومات تغذوية أو صحية غير معتمدة، وألا يحمل عبارات مضللة للمستهلك أو الادعاء باحتواء المنتج على منتجات لا تدخل في تركيبته أو خلوه من مكونات موجودة به.

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