وزير الداخلية يبحث متطلبات العمل الأمني مع مسؤولي شركات ألمانية

بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع رؤساء شركات ألمانية كبرى سبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية.

والمسؤولون الذين التقاهم وزير الداخلية هم، الرئيس التنفيذي لشركة هنسولدت توماس مولر، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء ديريك هوك، والرئيس التنفيذي لشركة فيريدوس أندرياس راشماير، والرئيس التنفيذي لشركة تيسن كورب مارتينا ميرز، والرئيس التنفيذي لشركة لورسن بيتر لورسن، والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركة سيمنس مايكل بيتر، والرئيس التنفيذي لشركة هيكلر اند كوخ الدكتور جنيس بودو كوتش.

وبحث الأمير عبدالعزيز بن سعود مع المسؤولين خلال اللقاءات سبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.