يصدر لـ4 دول.. صاحب أقدم فرن في جدة يروي قصة أحد معالم المنطقة التاريخية

كشف صاحب أقدم فرن للخبز في جدة عن قصة هذا الفرن، التي تعود إلى ما قبل 100 عام، ويعد أحد معالم المنطقة التاريخية بالمحافظة.

وقال مالك الفرن خلال مقابلة مع قناة «العربية»: الفرن أسسه والدي الشيخ يوسف شكري، وبدأت خبرته بهذا العمل عندما كان عمره 10 سنوات، وكان يعمل لدى عمي الشيخ العزوني شيخ فرانة المدينة المنورة.

وأضاف: استمرت خبرة والدي في التصاعد حتى وصل إلى هذه النوعية من الخبز الذي اشتهر في مدينة جدة بجميع أسواقها وبيوتها، خاصة أن الفرن يقع في موقع إستراتيجي داخل البلد بجوار سوق الندى الذي يعد الواجهة الرئيسية للتسوق ثم انتشر بعد ذلك في أرجاء المملكة.

وتابع: تصلنا طلبات لفتح فروع في عدد من المناطق الأخرى مثل البحرين، كما يتم إيصال كمية محدودة من العيش الحب عن طريق الطائرات إلى باكستان ومصر ولندن وأمريكا.

وأكد أن العاملين في هذا الفرن من عشرات السنين لهم تاريخ مشرف في الحفاظ على هذه المهنة، ومنهم العم عمر الذي توفي منذ فترة قريبة ودخل المهنة في فرن الشيخ وعمره 15 عامًا.

وأشار مالك الفرن إلى أنه من سكان حارة الشام وهي كانت قريبة جدًا، وكان يخرج من المدرسة ويجلس بجوار والده في وقت الظهيرة، لافتًا إلى أنه كان يبيع العيش ويجلس مع العم عمر، وأنه تربى على هذه المهنة وحبها والحفاظ عليها.