إمدادات لأكسجين مستشفى المدينة

خطة طوارئ
وأوضح متحدث مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق لـ«دوت الخليج»، أنه بالنسبة لواقعة مستشفى المدينة العام، جرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة والضرورية.
وأكد أنه تم نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنومين. وأضاف أنه جارٍ إصلاح الخلل من قِبل الفرق الفنية المختصة والوقوف على أسبابه.
إخلاءات
17 أكتوبر 2019، إخلاء مستشفى الأنصار بسبب شرخ بجدار المستشفى، ونقل 33 مريضا من المستشفى.
3 ديسمبر 2019، إخلاء مرضى العناية المركزة والحضانة بمستشفى أحد بعد قطع الكبل من مقاول يجري أعمالا في الساحة الخارجية.
25 مايو 2021، إخلاء مستشفى المدينة العام عقب الخلل في إمدادات الأكسجين.
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