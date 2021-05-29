2174 سلة غذائية من بر المشعلية

وأضاف الهمامي أن 88 يتيمًا استفادوا من مشروع توزيع كفالات الأيتام، و45 أسرة استفادت من زكاة المال، و66 أسرة من زكاة القمح والحبوب، كما استفاد من مشروع توزيع اللحوم الطازجة 48 أسرة، وجرى توزيع مساعدات مالية للحالات الطارئة المقدمة للجمعية بلغ عدد المستفيدين منها حالتين، وحالة واحدة استفادت من مشروع تفريج كربة، وبناء 3 خزانات أرضية ضمن مشروع سقيا الماء.
وتم استقبال وإخراج زكاة الفطر نهاية رمضان نيابةً عن مخرجيها وتوزيعها للمستحقين، وبلغ وزن الكمية التي تم استقبالها وتوزيعها 1549 كيلوجرامًا من الأرز والدقيق والتمر بـ 14 متطوعًا شاركوا في تنفيذ أعمال الجمعية.
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