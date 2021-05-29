2174 سلة غذائية من بر المشعلية

كرمت جمعية البر الخيرية بالمشعلية منسوبيها العاملين خلال فترة شهر رمضان من خلال تنفيذ المشاريع في شهر رمضان. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد مبارك الهمامي أن الجمعية وزعت 2174 سلة رمضانية شملت جميع الأصناف التي تحتاجها الأسرة، بينما استفادت 1450 أسرة من مشروع توزيع الأرز والتمور، واستفاد 160 أسرة من مشروع كفالة الأسر، وتوزيع 732 قسيمة شرائية رمضانية، فيما تم توزيع 3625 وجبة إفطار صائم للعمالة الوافدة تم من خلالها استهداف المجمعات السكنية للعمالة الأقل دخلًا، وتوزيع 440 قسمية ضمن كسوة العيد.

وأضاف الهمامي أن 88 يتيمًا استفادوا من مشروع توزيع كفالات الأيتام، و45 أسرة استفادت من زكاة المال، و66 أسرة من زكاة القمح والحبوب، كما استفاد من مشروع توزيع اللحوم الطازجة 48 أسرة، وجرى توزيع مساعدات مالية للحالات الطارئة المقدمة للجمعية بلغ عدد المستفيدين منها حالتين، وحالة واحدة استفادت من مشروع تفريج كربة، وبناء 3 خزانات أرضية ضمن مشروع سقيا الماء.

وتم استقبال وإخراج زكاة الفطر نهاية رمضان نيابةً عن مخرجيها وتوزيعها للمستحقين، وبلغ وزن الكمية التي تم استقبالها وتوزيعها 1549 كيلوجرامًا من الأرز والدقيق والتمر بـ 14 متطوعًا شاركوا في تنفيذ أعمال الجمعية.