تقلص مخالفات الأراضي بنجران

بحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح مع محافظ حبونا عبدالله بن زامان قضايا مخالفات الأراضي التي تقلصت بشكل كبير في ضوء تطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى قرارات التخصيص الصادرة على أراضي الغابات والمواقع الشاجرة والتي تعتبر متنفسا لأهالي المحافظة.

وتم خلال الاجتماع دراسة ما يقوم به فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران ومكتب حبونا، من خلال تقديم خدمات الثروة الحيوانية المقدمة للمزارع. وأوضح آل مفلح أن زيارته إلى محافظة حبونا تأتي لبحث ما يواجه المواطنين من عقبات.