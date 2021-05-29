خطط أمنية لصيف الباحة

اطلع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية بالمنطقة خلال موسم الصيف لهذا العام 1442. واستمع خلال لقائه بمدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي، إلى شرح موجز عن الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات في المنطقة، مستعرضا دور تلك القطاعات وما قامت به من إجراءات وقائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية خلال فترة موسم الصيف لهذا العام 1442.

وشدد الأمير حسام بن سعود على قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة بخصوص أهمية مواصلة العمل بكل تفان وإخلاص وتكثيف البرامج التوعوية في الجوانب الأمنية لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وزوارها.