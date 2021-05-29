وفاة 2 من 8 مفقودين بالمناطق

توفي شخصان من بين 8 مفقودين عثر عليهم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال إجازة عيد الفطر وحتى 10/‏15/‏ 1442.

بلاغات المفقودين

وأوضح عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني، أن فرق العمليات تلقت العديد من البلاغات خلال الفترة من 10/‏2 وحتى 10/‏15، وكان أول البلاغات من منطقة الحدود الشمالية بتاريخ 10/‏2، وتم العثور على المفقود وهو على قيد الحياة، تلى ذلك بلاغ عن مفقود بـ«الدخول» في منطقة القصيم بتاريخ 10/‏4، وعثر عليه حيا، وكذلك بلاغ مفقود بـ«المعيقلات» في منطقة حائل بتاريخ 10/‏6، وتم العثور عليه حيا.

وأضاف النجراني، أن الفرق تلقت بلاغا عن مفقود بـ«الجحفة» في حائل بتاريخ 10/‏9 وتم العثور عليه متوفى، ومن ثم بلاغ عن مفقودين بالرياض في 12-10 عثر على أحدهما حيا والآخر ميتا، وكذلك بلاغ مفقود الأفلاج بتاريخ 10/‏14 ولم يتم العثور عليه حتى أمس، وما زلنا في انتظار مستجدات تفيد البحث، وأخيرا بلاغ متغيب نجران بتاريخ 10/‏15 وقد تم العثور عليه على قيد الحياة من قبل الجهات الأمنية.

طائرات الدرونز

وتدخلت العناية الإلهية ثم حسن تصرف أحد المفقودين، في إنقاذ نفسه من الموت والبقاء على قيد الحياة، حتى العثور عليه عبر طائرات الدرونز، فيما فاضت روح مرافقه عطشا.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى الثاني عشر من شهر شوال الجاري، عندما تلقت فرق العمليات بمنطقة الرياض، بلاغا عن فقدان شخصين في صحراء سعد، وعثرعلى أحدهما وهو على قيد الحياة، وهو الذي فضل البقاء في السيارة، بعد أن نجح عضو الفريق محمد عبدالرحمن هلال، في تحديد موقع السيارة، مستخدما التصوير الجوي، بينما عثر على المفقود الآخر متوفى، وهو الذي فضل الترجل والمشي على قدميه تاركا زميله بجانب السيارة، وعثر عليه بواسطة عضو الفريق عبدالرحمن عمر القاسم.

8 مفقودين من 2 حتى 15 شوال

حسب المناطق

5 مفقودين عثر عليهم على قيد الحياة

مفقودان عثر عليهما متوفيين

مفقود ما زال البحث جاريا عنه

2 حائل

1 الحدود الشمالية

1 القصيم

2 سعد الرياض

1 نجران

1 الأفلاج