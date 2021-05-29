ضبط منتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

ضبطت الجهة المختصة بشرطة منطقة الشرقية مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام، وقدر ما سرقه من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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