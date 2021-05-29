الشورى يبحث مع الحقيل تطوير البلديات والإسكان

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1441/‏‏1442.

إزالة المعوقات

وفي بداية الاجتماع، جرى استعراض العديد من المحاور التي تركزت حول الNستراتيجية العامة للوزارة، والتخطيط العمراني وشؤون الأراضي وتطوير النموذج التشغيلي، والتحول الرقمي للوزارة، وتكامل أداء الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة للصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بدعم الرقابة البلدية كجانب مهم لتطوير القطاع البلدي، وما يُمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص لإزالة كافة المعوقات والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية، والقطاع الخاص، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حول أولويات عمل الوزارة في تمكين المدن، وتحسين المشهد الحضري، والمستهدفات لتطوير معايير التنمية المستدامة، ومستوى جودة الحياة، وتعزيز ترتيب المملكة ضمن أفضل المدن والمنشآت الحضارية في العالم، حيث أجاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومسؤولي الوزارة على ما قدم من استفسارات حول جهود الوزارة في هذه الجوانب، وذلك تمهيدًا لإنهاء اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.

تقرير الغذاء والدواء

من جانبها، عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة زينب أبو طالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي وعدد من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/‏1442.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الجضعي التقرير السنوي للهيئة وأبرز ما ورد فيه حول أداء الهيئة في عام التقرير، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي، والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم.

وقد طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة في الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.