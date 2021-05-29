ماذا يعني محصن جرعة أولى في تطبيق توكلنا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن “محصن جرعة أولى” (أخضر غامق) في التطبيق تخص من لم يصب بفيروس كورونا مسبقًا، وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى.

180 يومًا:

ولفت التطبيق ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه تستمر هذه الحالة لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.



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