أمير عسير وفنان العرب يحفزان ضمك قبل مواجهة الحسم مع التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مساء اليوم السبت، نادي ضمك، كما تابع استعدادات الفريق الكروي الأول بالنادي والذي يخوض يوم غد الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة المواجهة الحاسمة والأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع فريق التعاون.

تحفيز:

وتأتي الزيارة من أجل تحفيز الفريق وكسب نتيجة اللقاء للبقاء للموسم الثالث في دوري المحترفين، حيث رافق أمير عسير في زيارة نادي ضمك فنان العرب محمد عبده.

طائرة خاصة:

من جهة أخرى، تكفل أمير عسير بطائرة خاصة للفريق الأول بنادي أبها للمنطقة الشرقية لمواجهة فريق القادسية يوم غد الأحد، تحفيزًا لأندية المنطقة الجنوبية، كما تم توزيع تذاكر مباراة الغد للجمهور مجانًا، والتي تكفل بها أعضاء الشرف.

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