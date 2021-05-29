الإمارات أول دولة في العالم تستخدم دواء Sotrovimab الجديد لـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم “Sotrovimab- VIR-7831” من أجل علاج مرض “كوفيد 19” الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى إنتاج الدواء من قبل شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

أول دولة في العالم:

وتبعًا لذلك، أصبحت دولة الإمارات أول دولة تستخدم دواء Sotrovimab عالميًّا، من أجل تطويق مرض “كوفيد 19” والحد من آثاره الصحية.

ويعتمد الدواء على “الأجسام المضادة أحادية النسيلة” لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وهو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

ويساهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 في المائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

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