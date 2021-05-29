الغذاء والدواء تلزم الشركات بالحصول على موافقتها قبل الاستعانة بالمشاهير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت قناة الإخبارية، أن الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء ألزمت الشركات بالحصول على موافقتها قبل الاستعانة بمشاهير التواصل للدعاية عن المنتجات الغذائية.

موافقة الهيئة:

وقالت الإخبارية في تقرير لها: إن الهيئة ألزمت الشركات المعلنة بالحصول على موافقتها حال الرغبة في الاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي للدعاية، كما حددت شروطًا ومتطلبات للمعلنين، بينها أن يتضمن الإعلان معلومات صحية ودقيقة ومثبتة علميًّا.

محاذير:

كما شددت الغذاء والدواء على ضرورة ألا يحتوي الإعلان على معلومات تغذوية أو صحية غير معتمدة، وألا يحمل عبارات مضللة للمستهلك أو الادعاء باحتواء المنتج على منتجات لا تدخل في تركيبته أو خلوه من مكونات موجودة به.

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