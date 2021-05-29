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إليك درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

إليك درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم في السعودية

توقعات بتسجيل 50 درجة مئوية الثلاثاء المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، درجات الحرارة الكبرى المسجلة ظهر اليوم في بعض المدن السعودية.

درجات الحرارة عالميًّا: 

كما نشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستسجل المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة خاصة في الأحساء.

دخول الصيف: 

كما توقع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف أرصاديًّا وليس فلكيًّا سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع العقيل أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة، وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.

إليك درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم في السعودية - متابعات الخليج 365

إليك درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم في السعودية - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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