اعتماد التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الاستثنائي الخامس أمس - في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة وزير الصحة بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، فائقة الصالح، بمشاركة وزراء الصحة بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دول المجلس.

ورفع الوزراء الشكر لقادة دول المجلس على دعمهم غير المحدود للقطاع الصحي وحرصهم على سلامة وصحة الإنسان في دول المجلس وخارجها، مشيدين بالجهود المتميزة للممارسين الصحيين بدول المجلس وإخلاصهم في العمل الميداني لمواجهة الجائحة، مشيدين بالجهود القائمة لتطعيم أفراد المجتمع.

وأكد الوزراء في الاجتماع على أهمية التطعيمات ومأمونيتها لحماية المجتمع لتجاوز هذه الجائحة مع الاستمرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، والاعتماد على التطبيقات المعتمدة في دول المجلس، كما أكدوا أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات بين دول المجلس وبخاصة فيما يتعلق بالمستجدات والتحورات في فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية واللقاحات المتوفرة وفعاليتها.

كما ناقش الوزراء في الاجتماع آخر المستجدات حول الجائحة، واعتمدوا الدليل الخليجي الاسترشادي لاستخدامات اللقاحات، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دول المجلس، والعمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل الكترونية بين تلك التطبيقات عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الموافقة على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.