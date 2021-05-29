شكرا لقرائتكم خبر تحرير 41 مخالفة للاحترازات بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس في الأسواق، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 1355 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا).

وبينت أن الجولات أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، كما استقبلت 30 بلاغا حول المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.