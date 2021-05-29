تحرير 41 مخالفة للاحترازات بأسواق الشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها نفذت 1355 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا).
وبينت أن الجولات أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، كما استقبلت 30 بلاغا حول المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.
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