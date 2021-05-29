دراسة لتطوير تحضير مركبات عضوية بجامعة الملك فيصل

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ونوه رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي بما تشهده الجامعة من حراك بحثي يحقق توجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، ويعزز إسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، ويهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة ورفع إسهام باحثيها في المقاييس العالمية المعتبرة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ويؤكد استمرارية تحقيق المنجزات البحثية للجامعة على الصعيد الدولي.
من جانبه أكد عميد كلية العلوم الدكتور أحمد النجار أهمية هذه المقالة البحثية للإسهام في تشييد بعض المركبات الأساسية من مركبات عضوية رخيصة وتجارية يمكن استخدامها لتحضير مركبات أخرى أكثر تعقيدا وندرة ذات أهمية في الصناعات الدوائية والزراعية، وأهمية نشرها في هذه المجلة العالمية والعلمية المرموقة في العلوم والتكنولوجيا.
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