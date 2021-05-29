وزير الصحة يدشن وثيقة الإفصاح 2021 في دورتها الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وثيقة الإفصاح 2021 في دورتها الثالثة.

وأوضح الدكتور الربيعة في كلمة أن وزارة الصحة أولى القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد وتنفيذ وثيقة الكترونية خاصة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح، مشيرا إلى تجاوز نسبة الإفصاح في العام الأول 2019 من إطلاق الوثيقة 97%، فيما بلغت نسبة الإفصاح في 2020 -رغم جائحة كورونا وما تم مواجهته من تحديات- 94%، وتمثلت في إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد، وذلك بتضافر جهود المخلصين من أبطال الصحة وسفراء الإفصاح.

وحث منسوبي الوزارة على الاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز وتزيد من ثقة كل من يتعامل مع الوزارة، مؤكدا ريادة واستدامة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، ومعبرا عن فخره أن يكون أول من يفصح على وثيقة 2021 في دورتها.