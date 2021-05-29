شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 112 يوما 1419 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الحدود الشمالية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.