معاقبة 70 شخصا تجمعوا في قاعة أفراح بالرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم 70 شخصا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 70 شخصا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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