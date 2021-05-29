المملكة.. إنسانية عابرة للحدود

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الدمام - شريف احمد - • 3 حاويات محملة بـ60 طن أوكسجين تغادر الدمام إلى مومباي

• وسائل إعلام هندية: الدعم السعودي سيصل إلى 100 حاوية

تواصل المملكة دعمها للهند في مواجهة فيروس كورونا، معلنة عن إرسالها 3 حاويات تحوي 60 طناً من الأوكسجين السائل إلى الهند، والمتوقع أن تصل إلى الموانئ الهندية في السادس من شهر يونيو.

هذا الدعم الكبير حظي بإهتمام وسائل الإعلام الهندية، التى أشادت بالموقف السعودي، ونشرت قناة WION الهندية، تقريرًا تحت عنوان «الدفعة الأولى من حاويات الأوكسجين الطبي السائل السعودية ستغادر إلى الهند في 30 مايو».

وأوضح التقرير أن الدفعة الأولى المكونة من ثلاث حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأوكسجين السائل الطبي السعودية، ستغادر متوجهة نحو الهند يوم الأحد 30 مايو. ومن المتوقع أن تصل الحاويات إلى مومباي في 6 يونيو، بعد خطط المغادرة من الدمام في 30 مايو.

وقالت مصادر لـ WION: "إن هذه الدفعة ضمن دُفعات من المقرر أن تصل الهند من المملكة، تصل إلى 100 حاوية».

أما صحيفة إيكونوميك تاينمز «انديا تايمز»، ذكرت: «تقوم السعودية بشحن المزيد من الأوكسجين الطبي والناقلات إلى الهند لنقلها، لأنها تزيد من المساعدات للأمة التي تكافح أسوأ انتشار لوباء "كوفيد -19" في العالم».

وأضافت: «اتجهت الهند إلى دول أوبك، خصوصاً السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت للحصول على الأوكسجين الطبي في معركتها ضد الوباء».