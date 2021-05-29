فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى اليوم السبت.

وقالت الوكالة في بيان "هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى" بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6).



وتابعت الوكالة "لكن عملية الاعتراض لم تتحقق"، ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة، بحسب وكالة رويترز

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اختبارات للدفاع الصاروخي، وكانت أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).