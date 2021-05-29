مستجدات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 30 مايو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

تفاصيل مؤتمر الصحة:

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات فيروس كورونا.

كما يرد العبدالعالي على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ويعلن عن الإحصائيات والخدمات الصحية.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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